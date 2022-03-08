Инвестируй в стейблкоин
БИТКОИНА
по технологии Proof of stake с дополнительной доходностью
до 81% в криптовалюте
* доходность инвестиций (ROI) в настоящий момент составляет +81%
Bitcoin Additional: ключевые преимущества
Надежность
Доходность
Безопасность
Калькулятор доходности:
рассчитайте доходность своих инвестиций просто передвигая бегунок до нужных значений
Начать инвестировать в Bitcoin Additional легко
Часто задаваемые вопросы:
Чем покупка Bitcoin Additional выгоднее покупки Bitcoin?
Биткоин предлагает только один вариант дохода — курсовая разница между стоимость покупки и стоимостью продажи. С Bitcoin Additional, в дополнение к курсовой разнице, инвестор может получать до 30% прибыли в криптовалюте от стекинга и мастернод.
Сколько нужно инвестировать, чтобы получать доход?
От $40 или 0,001 BTCa (курс Bitcoin Additional всегда равен курсу Bitcoin). Здесь как с депозитом в банке — чем больше вклад, тем выше прибыль.
Как купить или продать BTCa?
Зарегистрируйтесь на бирже Quan2um и пополните свой счет, после чего получайте доход в криптовалюте. Подробная инструкция покупки Bitcoin Additional здесь.
У вас есть лицензия?
Да. Биржа Quan2um — европейская компания, чью деятельность регламентирует Закон об инвестиционных фондах (Investeerimisfondide seadus) страны-члена евросоюза. Проект Bitcoin Additional одобрен европейским Бюро по борьбе с отмыванием денег (Rahapesu andmebüroo, RAB). Это гарантия отсутствия СКАМ-рисков для инвесторов. Лицензию смотрите здесь.
Какой доход я могу получить?
Срабатывает тот же принцип, что и с депозитом в банке — чем выше вклад, тем больше прибыль.
Если бы вы инвестировали $1000 в Bitcoin Additional в 2019 м году, сейчас бы получили 11 302 704 USD курсовой разницы и дополнительный доход от мастерноды — 9 579 041 USD (при текущем ROI 84.75%).
Рассчитайте доход при помощи нашего калькулятора.
Есть ли минимальный срок инвестиций?
Если отправили монету в стэкинг — нет, если инвестировали в мастерноду, минимальный срок — 7 дней.
Что такое стэкинг?
Стэкинг — способ пассивного заработка за счёт простого удержания монеты в своём кошельке на бирже. Такая возможность есть только на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Стекинг позволяет майнить криптовалюту без использования больших вычислительных мощностей. Удержание монеты в стэкинге обеспечивает работоспособность блокчейна — за это пользователи получают вознаграждение.
Что такое мастернода?
Мастернода — кошелёк с расширенным функционалом. Её главная функция — проверка и подтверждение транзакций. Мастернода хранит в себе копию блокчейна. Данные из блокчейна регулярно обновляются в мастерноде, так как она соединяется с сетью.
Мастернода играет роль гаранта стабильности всей сети: обеспечивает мгновенные платежи, децентрализованное управление сетью и приватность транзакций.
Для создания и поддержки мастернод нужны технические знания и выделенный виртуальный сервер, работающий круглосуточно и без перебоев. Держателям Bitcoin Additional не нужно самостоятельно запускать мастерноды — достаточно внести 1000 Bitcoin Additional и зарегистрироваться в МН-программе. Система создаст мастерноду на специальном выделенном сервере (VPS), после чего её владелец начнёт зарабатывать
Что такое инстант мастернода?
Инстант мастерноды — это те же мастерноды, но инвестировать в них можно от 0,001 BTCa. Мы открываем их сами и позволяем пользователям получать вознаграждение пропорционально вложенным монетам BTCa.