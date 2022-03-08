Инвестируй в стейблкоин
БИТКОИНА

по технологии Proof of stake с дополнительной доходностью

до 81% в криптовалюте

* доходность инвестиций (ROI) в настоящий момент составляет +81%

Bitcoin Additional: ключевые преимущества

Надежность

Лицензия RAB

Проект Bitcoin Additional имеет Лицензию Rahapesu andmebüroo (RAB) - Бюро по борьбе с отмыванием денег. Это гарантия для инвесторов отсутствия СКАМ-рисков

Cтейблкоин Биткоина

Цена Bitcoin Additional всегда равна Биткоину - первой и самой авторитетной криптовалюте мира

Экосистема

Биржа Quan2um, монета, криптокошелек, мобильные и десктопные приложения

Доходность

Cтейблкоин BTC

Вся доходность по Биткоину переходит к владельцам Bitcoin Additional

Стэкинг и Мастерноды

Возможность получения стабильного пассивного дохода до 81% в криптовалюте

Подушка инвестбезопасности

Инструмент хеджирования рисков - инфляционных и геополитических

Безопасность

Безопасность личного кабинета

Двухфакторная аутентификация, защита от DDos атак

Простой ввод/вывод

Монеты можно продать или вывести в фиатные деньги в любой момент

Полный контроль

Контролируйте свои инвестиции в личном кабинете в режиме 24/7

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Калькулятор доходности:
рассчитайте доходность своих инвестиций просто передвигая бегунок до нужных значений

Сумма инвестиций BTC/BTCa
Минимальный порог входа 0.001 BTCa
Цена Биткоина
Прогноз цены Биткоина
В 2022 году в диапазоне значений $ 60.000 - 80.000
Срок инвестирования
ROI %
Текущее значение 81%
2.72
BTCa
Сумма по завершению срока инвестиций
114994.24
USD
Сумма по завершению срока инвестиций
2.72
BTCa
в том числе чистый доход
114994.24
USD
в том числе чистый доход
86
%
86
%
Доход в % от инвестиций в мастерноды
Купить Bitcoin Additional

Начать инвестировать в Bitcoin Additional легко

  • Зарегистрируйтесь на бирже
  • Пополните счет
  • Получайте доход в Биткоинах
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Часто задаваемые вопросы:

Биткоин предлагает только один вариант дохода — курсовая разница между стоимость покупки и стоимостью продажи.  С Bitcoin Additional, в дополнение к курсовой разнице, инвестор может получать до 30% прибыли в криптовалюте от стекинга и мастернод.

От $40 или 0,001 BTCa (курс Bitcoin Additional всегда равен курсу Bitcoin). Здесь как с депозитом в банке — чем больше вклад, тем выше прибыль.

Зарегистрируйтесь на бирже Quan2um и пополните свой счет, после чего получайте доход в криптовалюте. Подробная инструкция покупки Bitcoin Additional здесь.

Да. Биржа Quan2um — европейская компания, чью деятельность регламентирует Закон об инвестиционных фондах (Investeerimisfondide seadus) страны-члена евросоюза. Проект Bitcoin Additional одобрен европейским Бюро по борьбе с отмыванием денег (Rahapesu andmebüroo, RAB). Это гарантия отсутствия СКАМ-рисков для инвесторов. Лицензию смотрите здесь.

Срабатывает тот же принцип, что и с депозитом в банке — чем выше вклад, тем больше прибыль. 

Если бы вы инвестировали $1000 в Bitcoin Additional в 2019 м году, сейчас бы получили 11 302 704 USD курсовой разницы и дополнительный доход от мастерноды — 9 579 041 USD (при текущем ROI 84.75%).

Рассчитайте доход при помощи нашего калькулятора.

Если отправили монету в стэкинг — нет, если инвестировали в мастерноду, минимальный срок — 7 дней.

Стэкинг — способ пассивного заработка за счёт простого удержания монеты в своём кошельке на бирже. Такая возможность есть только на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Стекинг позволяет майнить криптовалюту без использования больших вычислительных мощностей. Удержание монеты в стэкинге обеспечивает работоспособность блокчейна — за это пользователи получают вознаграждение.

Мастернода — кошелёк с расширенным функционалом. Её главная функция — проверка и подтверждение транзакций. Мастернода хранит в себе копию блокчейна. Данные из блокчейна регулярно обновляются в мастерноде, так как она соединяется с сетью.

Мастернода играет роль гаранта стабильности всей сети: обеспечивает мгновенные платежи, децентрализованное управление сетью и приватность транзакций. 

Для создания и поддержки мастернод нужны технические знания и выделенный виртуальный сервер, работающий круглосуточно и без перебоев. Держателям Bitcoin Additional не нужно самостоятельно запускать мастерноды — достаточно внести 1000 Bitcoin Additional и зарегистрироваться в МН-программе. Система создаст мастерноду на специальном выделенном сервере (VPS), после чего её владелец начнёт зарабатывать

Инстант мастерноды — это те же мастерноды, но инвестировать в них можно от 0,001 BTCa. Мы открываем их сами и позволяем пользователям получать вознаграждение пропорционально вложенным монетам BTCa.

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