Срабатывает тот же принцип, что и с депозитом в банке — чем выше вклад, тем больше прибыль.

Если бы вы инвестировали $1000 в Bitcoin Additional в 2019 м году, сейчас бы получили 11 302 704 USD курсовой разницы и дополнительный доход от мастерноды — 9 579 041 USD (при текущем ROI 84.75%).

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